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İzmir'de maganda kurşunu ile vurulan köpekten iyi haber!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki kişinin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu kalçasına isabet eden mermi ile yaralanan sokak köpeğinin, tedavisinin sürdüğü, durumunun iyi olduğu bildirildi

İzmir'de maganda kurşunu ile vurulan köpekten iyi haber!
15 Mayıs 2021 Cumartesi 12:42

Gümüşpala Mahallesi'nde, 12 Mayıs günü saat 21.00 sıralarında, rastgele ateş eden 2 kişiden birinin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, bu sırada bir sokak köpeğine isabet etti. Köpek acı içinde kıvranırken, iki şüpheli kaçtı. Çevredekiler, durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Seyrek Hayvan Barınağı'na götürdü. Kalçasının sol tarafından giren mermi sağ tarafından çıktığı belirlenen köpek, tedaviye alındı. Köpeğin hayati tehlikeyi atlattığını belirten Veteriner Hekim Umut Polat, "İhbar geldiğinde ekiplerimiz, en kısa sürede müdahale etti. Ateşli silah yaralanması olduğu için tedavimizi buna göre sürdürdük. Merminin, köpeğin sol tarafından girip kalçasının sağından çıkmış. Merminin giriş ve çıkış noktası çok net olarak da görünüyor. Merminin yarattığı tahribat ilk olarak bizi oldukça endişelendirmişti. Tedavi sürecinin olumlu gitmesi bu endişeleri ortadan kaldırdı. Tedavinin ardından yasa gereğince köpeği, aynı yere bırakacağız. Köpeğin sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapacağız. Ancak vatandaşlarımızın da duyarlı olmalarını istiyoruz. Sokak hayvanlarının, bakımları için bizlerin yardımına muhtaç olduklarını unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #köpek vuruldu #maganda kurşunu köpek #izmir köpek maganda
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