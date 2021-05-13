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İzmir'de magandalar sokak köpeğini vurdu!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir sokak köpeği vurularak yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi

İzmir'de magandalar sokak köpeğini vurdu!
13 Mayıs 2021 Perşembe 08:15

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayı gören mahalle sakinleri köpeğin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bayraklı #köpek vuruldu
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