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İzmir'de mahalleli kayıp Buket için jandarma önünde eylem yaptı

İzmir'in Dikili ilçesinde Jandarma Komutanlığı önünde yapılan eylem sonrası kayıp lise öğrencisi Gözde U.'nun (16) bulunmasının ardından mahalleli, 86 gündür haber alınmayan kuzeni Buket U. (15) için de oturma eylemi yaptı

İzmir'de mahalleli kayıp Buket için jandarma önünde eylem yaptı
05 Haziran 2022 Pazar 08:14

Dikili ilçesin Yaylayurt Mahallesi'nde 8 Mart günü okula gitmek için evden çıkan lise öğrencisi Buket U.’dan haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Jandarma Buket’i 29 Mayıs'ta ise kendisi gibi lise öğrencisi olan kuzeni Gözde kayboldu.

Kızların aileleri, Buket ve Gözde'nin kaçırıldığını öne sürerek, 30 Mayıs gecesi Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı. Kayıp liselilerin bulunması için aile ve mahalle halkı, oturma eylemi yaptı. Gözde'nin annesi Seher U. ile Buket'in annesi Gülşah U., sinir krizi geçirdi. Ekipler, çocuklarının bulunacağını belirtince aileler eyleme son verdi.

Jandarma ekipleri, Gözde U'nun V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu belirledi. Jandarma, V.A.'ya telefon açıp Gözde'yle Dikili İlçe Jandarma Karakolu'na gelmelerini istedi. Telefon sonrası Gözde U. ve V.A., 31 Mayıs akşamı Çandarlı Jandarma Komutanlığı'na geldi. Jandarmadaki ifadesinde Gözde U., V.A. ile evlenmek istediğini, bu nedenle kendi rızasıyla evi terk ettiğini ve bir daha dönmek istemediğini söyledi. Gözde U. eve dönmek istemediği için Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Gözde U.'nun, Sevgi Evi Müdürü’ne de eve dönmek istemediğini söylediği belirtildi. Ancak bir süre sonra ikna olan Gözde U., ailesine teslim edildi.

BU KEZ BUKET İÇİN EYLEM

Gözde U.'nun bulunmasının ardından mahalleli, dün gece de 86 gündür kayıp olan Buket U. için Çandarlı Jandarma Karakolu önünde alkışlar eşliğinde oturma eylemi yaptı. Dikili Kadın Platformu üyelerinin de destek verdiği eylem sırasında Buket U.'nun annesi Gülşah U., kızının bir an önce bulunmasını istedi. Jandarma Komutanlığı yetkilileri, aileye kızlarının bulunacağı sözünü verdi. Grup, dağıldı. 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #eylem #kayıp kız
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