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İzmir'de mahkemeden arsa satışı

İzmir Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesinde bulunan  3.480 metrekare, ticaret-konut arsası açık artırma ile satılacak

İzmir'de mahkemeden arsa satışı
05 Kasım 2022 Cumartesi 11:30

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Karabağlar'da bulunan ticari-konut arsası satışa çıkıyor. 

Kıymeti 28.750.000,00 TL olarak tespit edilen arsanın birinci satış ihalesi, 7 Aralık 2022 tarihinde saat 15:20'de İzmir Adliyesi Ek Bina Gültekinler Plaza Zemin Kat Z11 Müzayede Salonunda gerçekleştirilecek.

Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde ikinci ihale, 4 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.


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