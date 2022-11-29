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İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde merdivenden inerken dengesini kaybederek iki metre yükseklikten kafasını beton zemine çarpan 66 yaşındaki Neslihan Köse, yaşamını yitirdi

İzmir'de merdivenden düşen kadın öldü
29 Kasım 2022 Salı 13:56

Alınan bilgiye göre, dün Durmuşlar Mahallesi'ndeki komşusunu ziyaretine giden Neslihan Köse (66), merdivenden inerken bir anda dengesini yitirerek iki metre yükseklikten kafasını beton zemine çarptı.

Komşusunun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde ağır yaralandığı belirlenen kadın, Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Neslihan Köse, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #bergama #ölüm #haber
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