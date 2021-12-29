İzmir'de mermer cilasını su sanarak içen genç kadın hayatını kaybetti

İzmir'de otelde çalışan Özde Çivici, pet şişe içerisinde bulunan mermer cilasını su sanarak içti. Fenaşalan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çivici, kurtarılamayarak hayatını kaybetti



Olay İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 27 Aralık pazartesi günü, otelin halkla ilişkiler bölümünde çalışan 31 yaşındaki Özde Çivici, odasında pet şişe içindeki sıvıyı su sanarak içti. Bir anda fenalaşan genç kadın için iş arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını hastaneye kaldırdı. Ancak Çivici, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çivici'nin hayatını kaybetmesi ailesini ve çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. Otelde inceleme yapan polis ekipleri ise mermer ustası ve bazı çalışanların ifadelerini aldı.

Su şişesi ile mermer cilasının bulunduğu şişenin yan yana durduğu da öğrenildi. Soruşturma sürüyor.