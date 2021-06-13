İzmir'de meslek odaları depremzedeler için 115 konut yapacak

İzmir'deki depremzedeler için güç birliği yapan meslek odaları, 115 konutun inşası için izin sürecini tamamladı. Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir'deki deprem riskinin devam ettiğine dikkat çekerek kentsel dönüşümün hızlanması gerektiğini söyledi

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de yıkıma sebep olan deprem sonrası, çok sayıda kişi evinden oldu. Özellikle Bayraklı çevresinde birçok bina aldığı hasar nedeniyle yıkıldı, depremzedelerin sağlam konutlara yerleştirilmesi için yoğun bir çalışma başlatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bayraklı'daki rezerv alanda 3 bin 500 konut için düğmeye basarken, İzmir'deki meslek odaları da aynı bölgede 115 konutun yapımını üstlendi. İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ege Genç İş İnsanları Derneği, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği koordinasyonunda başlatılan 'Birlikten İzmir Doğar' kampanyası kapsamında, ailesinde vefat olan depremzedelere konut yapımı için harekete geçildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, depremzedelere yapacakları 115 konut için izin çıktığını söyleyerek, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında maalesef birçok vatandaşımızı kaybettik ve bunlarla birlikte yıkılan birçok evimiz oldu. Bunların sonucunda Sayın Bakanımızın, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında İzmir'de yapılan incelemelerde bir araya gelip yıkılan evlerin bir an önce yapılmasıyla ilgili odalar birliğinin desteğiyle bu kampanyayı çok kısa sürede gerçekleştirdik. Bunun sonucunda şehir hastanesinin yapıldığı Bayraklı bölgesinde kamulaştırılan alanda TOKİ'nin depremzedelere bağışlayacağı evlerin bulunduğu bölgede, 115 evi birlikte gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar izin süreciyle ilgili bazı sıkıntılar yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın gerekli prosedürlerini tamamlayarak bu hafta başında izin süreci tamamlandı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da aynı bölgeye bir okul yapılmasıyla ilgili söz verdiğini anlatan Yorgancılar, bunun da son derece önemli bir katkı olduğunun altını çizerek, "Biz de 115 evi yapıp, bu okulla birlikte depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

'İMAR SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ'

Türkiye'de depremle birlikte yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini ifade eden Ender Yorgancılar, özellikle İzmir'in yüksek riskli iller arasında yer aldığını belirtip, kentsel dönüşüme ağırlık verilmesinin önemini vurguladı. Yorgancılar şunları söyledi:

"Ülkemizin altı olduğu gibi fayla dolu. Esas beklenen İzmir depremi maalesef bu değil. İzmir'de 7 büyüklüğünün üzerinde bir deprem bekleniyor. Deprem riski, İstanbul'dan daha yüksek. İzmir, dünyada en fazla deprem beklenen iller arasında 25'nci sırada. İstanbul ise yanılmıyorsam 77'nci sırada. Bu evlerin yeni baştan yapılması gerekiyor. Kentsel dönüşümü bir an önce yapmalıyız. İmarla ilgili sorunların çözülmesi gerekiyor. Çünkü bu depremi yaşayan insanların evlerinin metrekareleri yeni imar yasasının uygulamasına göre küçülmek zorunda kalıyor ve aynı katı alamıyorlar. Bu da bir sorun ortaya çıkarıyor. Evi yıkılan insanlara en az 10 yıl vadeli, faizsiz kredi sağlanıp kentsel dönüşümde kullanabilme imkanının yaratılması gerekiyor."