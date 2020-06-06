İzmir'de metro inşaatı nedeniyle çatlaklar oluşan binaların boşaltıldığı iddiası

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir firmaya verilen metro inşaatı çalışmalarında Narlıdere ilçesindeki 4 binada çatlaklar oluştuğu, 11 dairenin de tahliye edildiği öne sürüldü.

İzmir'de metro inşaatı nedeniyle çatlaklar oluşan binaların boşaltıldığı iddiası
06 Haziran 2020 Cumartesi 14:09

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fahrettin Altay - Narlıdere Metro Hattının yapımını yüklenen firma, Narlıdere ilçesinde çalışmalarını yürütürken Yenikale Mahallesi Zafer Sokak'taki bazı binalarda çatlaklar oluştuğu iddia edildi. Bina sahiplerinin başvuru yapması üzerine belediye ve firma yetkililerinin incelemesinin ardından 4 binanın zemin ve dış ceplerinde çatlaklar oluştuğu, 11 dairenin tahliye edilmesine karar verildiği öne sürüldü. Daire sahiplerine kira bedellerinin ödendiği, aynı sokakta oturan bazı vatandaşların da belediyeye başvuruda bulunduğu kaydedildi.

Mahalle sakinlerinden Fatma Şimşek, yaptığı açıklamada, metro inşaatının çalışmaları nedeniyle binalarda çatlaklar oluştuğunu söyledi. Evlerin içlerinde de hasar olduğunu aktaran Şimşek, "Binalar boşaltıldı. Kiminde az kiminde çok hasar var. Bazıları belediyeye başvurdu. Benim evimin salonunda da her yerde çatlaklar var." dedi. Oturduğu binada çatlaklar oluşan Metin Çetin de yaşanan durum nedeniyle 4 binanın boşaltıldığını aktardı. Binalarda çeşitli hasarların olduğunu vurulayan Çetin, "Durumunu bildirenlere belediye yardımcı oluyor. Bazı binalardaki daireleri boşaltıp onlara ev tuttular. Görevliler sürekli gelip kontrol ediyor. Gelip bizim binamızı da gördüler. Bize 'siz merak etmeyin burayı yaptıracağız' dediler. Alttaki çalışma bittikten sonra ancak yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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