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İzmir'de metro kullananlar dikkat! O duraklar kapalı olacak

İzmir'de metro kullananlar dikkat! O duraklar kapalı olacak
13 Mayıs 2022 Cuma 13:29

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş. planlı teknik bir çalışma nedeniyle Ege Üniversitesi – Evka 3 istasyonları arasında geçici süreyle sefer yapılamayacağını duyurdu. Çalışmanın, 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacağı ve en geç 15 gün içinde bitirileceği belirtildi.  


Bu süre içinde metro seferlerinde son durak Bornova İstasyonu olacak. Buradan Ege Üniversitesi İstasyonu’na 6 dakikada bir ring treni çalışacak. Evka 3 Aktarma Merkezi’ne devam edecek yolcular ise Bornova İstasyonu’ndan kalkacak ESHOT otobüslerinden ücretsiz yararlanacak.

Etiketler; #izmir #izmir metro #izmir metro çalışması
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