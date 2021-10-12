İzmir'de metro ve tramvay çalışanları bu tarihte iş bırakacak!

İzmir toplu ulaşımının can damarlarından metro ve tramvay çalışanları grev tarihini açıkladı. 22 Ekim’e kadar anlaşma sağlanamazsa günlük yaklaşık 2 milyon İzmirlinin kullandığı metro ve tramvay seferleri anlaşma sağlanıncaya kadar duracak

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sendikası SODEM-SEN ve Demiryol-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma çıkmayınca grev kararı alan sendika grev gün ve saatini açıkladı. 20 Nisan 2021 tarihinde başlayan TİS görüşmelerinde taraflar, 9 maddede görüş birliğine varamamış ve 1 Ekim 2021 tarihinde İzmir Metro A.Ş ana binası önünde toplanan onlarca metro ve tramvay işçisi grev ilanını asmıştı. Geçen süreçte de taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca Demiryol-İş Sendikası üyesi metro ve tramvay çalışanları İzmir Metro A.Ş önünde toplanarak grev uygulama tarih ve saatini İzmir kamuoyuna açıkladı. Metro A.Ş önünde yapılan basın açıklamasında grevin 22 Ekim 2021 tarihinde başlayacağı ve anlaşma sağlanana kadar süreceği belirtildi. Buna göre 22 Ekim itibarıyla metro ve tramvay çalışmayacak. Metro A.Ş önünde yapılan basın açıklamasını Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral okurken, çalışanlar; “İş, ekmek yoksa barış da yok, Direne direne kazanacağız, Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz, Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları attı.



Metro AŞ Soyer’in iradesini masaya yansıtmıyor

Gelinen süreçte taraflar arasında anlaşma sağlanmadığını belirten Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, “627 üyemiz adına sendikamız ile İzmir Metro A.Ş. arasında yürütülmekte olan 9’uncu dönem TİS görüşmelerimiz 20 Nisan 2021 tarihinde başlamış ve 180 gündür de devam etmektedir.69 maddeden oluşan sözleşme taslağımızın 60 maddesi üzerinde anlaşma sağlanmış, geriye kalan 9 madde üzerinde tüm iyi niyet çabalarımıza rağmen anlaşma sağlanamamıştır. Anlaşılmayan bu 9 maddenin temel sebebi Sayın Tunç Soyer’in iradesini masaya yansıtmayan Metro A.Ş. yönetimidir! Bugün tarihini belirlediğimiz grev kararının mimarları da onlardır!” dedi.



“Ne için direniyorsunuz, anlamış değiliz”

Müzakere yolunu hep açık tuttuklarını belirten Giral, “Bu süreçte işverenimizden sadaka değil, emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebileceğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler talep ettik. Metro A.Ş.’nin kuruluşundan bu yana, İzmir halkına aralıksız olarak en kaliteli hizmeti veren çalışanların 21 yıllık geçmişi çalındığı gibi emekli olup işten ayrıldıktan sonra da çalışma süresinde almış olduğu düşük ücretler sebebi ile geleceğine de ipotek konmuştur! 21 yıldır alın terinin karşılığını alamayan metro emekçisi çalışan yoksul olmak istemiyor artık. Biz emekçiyiz, alın terimizi satıp evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Gün geçtikçe zorlaşan hayat şartlarıyla birlikte her şeyin fiyatı artarken neden yıllardır açlık sınırında ücretlere mahkum edildik! Neden bizim ücretlerimizde adalet sağlanmıyor! Neden bütün belediye çalışanlarına verdiğiniz ücretleri 627 metro çalışanına vermemek için direniyorsunuz, anlamış değiliz” diye konuştu.



Sendikadan Soyer’e çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den Metro A.Ş. yönetimine sormasını talep eden Giral, “Toplu sözleşmemiz yapılan bu hak gaspını ortadan kaldıracak bir sözleşme olmalıdır, olmakta zorundadır. Aksi halde başta Metro A.Ş. emekçileri, aileleri daha sonra da İzmir halkı bu durumdan olumsuz şekilde etkilenecektir. Temennimiz bizleri aldığımız bu kararı uygulamaya koymadan 9’uncu dönem toplu sözleşmemizi masada imzalayıp, haksız hukuksuz adaletsiz bir dönemi sonlandırarak Metro A.Ş. emekçisi arkadaşlarımızla birlikte coşkulu bir kutlama yapmaktır. Demokrasinin kalesi İzmir’imize ve emekçi dostu Sayın Başkanımıza da yakışan budur” şeklinde konuştu.



Anlaşma sağlanmazsa seferler duracak

“Anlaşma yanlısı olmayan tutumlarından dolayı 28 Eylül 2021 tarihinde bizleri grev kararı almak zorunda bırakan iş verenimize hakkımızı verin dedik, duymadılar!” diyerek açıklamalarına devam eden Giral, “Ücretlerimiz açlık seviyesinde dedik, duymadılar! Geçinemiyoruz dedik, duymadılar! Bizi ciddiye alıp taleplerimize kulak vermediler! Değerli metro emekçileriyle birlikte başlattığımız eşit işe eşit ücret, sosyal adalet ve daha iyi çalışma koşulları için vermiş olduğumuz mücadelemizde başka çıkar yol bırakmadıklarından dolayı üretimden gelen gücümüzü kullanmak adına 22 Ekim 2021 Cuma günü saat 05:00 itibariyle grev kararımızı uygulamaya başlayacağımızı İzmir kamuoyuna duyuruyoruz. Yaşasın hak mücadelemiz, yaşasın ekmek mücadelemiz!” açıklamasında bulundu.