İzmir'de metro ve tramvay işçileri grev kararı aldı

İzmir toplu ulaşımının can damarlarından metro ve tramvay çalışanları grev kararı astı. TİS görüşmelerinde sonuç alamayan işçiler, talepleri kabul edilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Günlük yaklaşık 2 milyon İzmirlinin kullandığı metro ve tramvayda grev kararının uygulanacağı gün ve saat ise henüz belirlenmedi

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sendikası SODEM-SEN ve Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma çıkmadı. Taraflar, 9 maddeden oluşan görüş birliğine varamadı ve işçiler grev kararı aldı. İzmir Metro A.Ş ana binası önünde toplanan onlarca metro ve tramvay işçisi grev kararını asarak basın açıklamasında bulundu. Grev kararına ilişkin basın açıklaması metnini okuyan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, eşit işe eşit ücret istediklerini belirterek “İzmir Metro A.Ş. 'de grev ilanı tablolarla değil bordrolarla konuşuyoruz. Sendikamız ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Metro İşletmeciliği Taşımacılık İnşaat San. ve TİC. A.Ş. adına yetkilendirilmiş Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülmekte olan 9.dönem toplu sözleşme görüşmeleri 6 Temmuz 2021 tarihinde uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır” dedi.

İşçilerden Başkan Soyer’e çağrı



İzmir Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce atanan resmi arabulucu ile yapılan toplantılarda da bir sonuç alınamadığını belirten Giral, “Haklı taleplerimiz kabul edilmediği için 6356 sayılı kanun hükümleri gereğince sendikamız grev kararı almak zorunda bırakılmıştır. Grevin uygulanacağı gün ve saat ayrıca duyurulacaktır. Toplu sözleşmemizin başladığı 20 Nisan 2021 tarihinden bu yana yapılan görüşmelerde Demiryol-İş Sendikası olarak yasal sürelerin tamamını kullanıp, süreci masada sonlandırmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösterdik. Kimseden sadaka istemiyoruz üvey evlat olmakta istemiyoruz emeğimizin karşılığını, evimizi geçindirebilmeğimiz ve insanca yaşayabileceğimiz ücretler istiyoruz Metro AŞ. Yönetimine buradan sesleniyoruz. Gidin belediye başkanımıza deyin ki yıllarca açlık sınırındaki ücretlere mahkum ettiğimiz metro çalışanlarının artık karınları doymuyor, evlerini geçindiremez duruma geldiler. Bunun sebebi de biziz diye söyleyin. Amacımız ne kendimizi ne de İzmir halkını mağdur etmek değil emeğin ve emekçinin yanında olan Sayın Tunç Soyer başkanımızdan tek isteğimiz 21 yıldır düşük ücret politikasıyla emek sömürüsü yapan Metro A.Ş. yönetimine artık dur demesidir. Tablolarla değil bordrolarla konuşuyoruz, niyetimiz kimseyi yanıltmak değil, gerçekleri inkar ederek hiç bir yere varamazsınız” diye konuştu.



Talepler kabul edilinceye kadar mücadeleye devam



Talepleri kabul edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Giral, “Haklı taleplerimiz ile ilgili 627 metro çalışanı arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde sesimizi duyurmak, hak ettiğimiz ücretleri almak için kararlı olduğumuzu taleplerimiz kabul edilene kadarda mücadeleye devam edeceğimizi buradan bir kez daha haykırarak dile getiriyoruz. Açlık sınırında çalıştırdığınız metro işçisinin, hakkımızı vermemek inadından vazgeçip çalışanların sesine kulak verin. Kısacası hakkımızı, emeğimizi sömürmeyi bırakın artık. Taleplerimizi duymazdan gelenlere şunu hatırlatmak isteriz ki, tek isteğimiz adalet. Adalet olmayan yerde iş barışı olmaz, iş barışı olmayan yerde de huzur olmaz. Bugünden itibaren İzmir Metro AŞ yönetimi olumlu bir sonuçla dönüş yaparsa grev halayı çekmek yerine, emeğimizin karşılığının verildiği, çalışanın yüzünün güldüğü ve hakkımızın teslim edildiği iyi bir toplu sözleşme için kutlama halayı da çekeriz. Sonuç olarak şunu söylüyoruz: sendika olarak üyelerimizin taleplerinin arkasındayız, kabul edilene kadarda mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini isteriz” açıklamasında bulundu. Basın açıklamasının ardından metro ve tramvay işçileri, İzmir Metro AŞ binasına grev kararını asarak olaysız dağıldı.