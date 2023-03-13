İzmir'de metruk bina çöktü; parka halindeki otomobil hasar gördü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde metruk binanın bir bölümünün çökmesiyle yanında park halinde olan 1 otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Atıfbey Mahallesi'ndeki 2 katlı metruk binanın bir bölümü gürültüyle çöktü. Binanı bir bölümü park halindeki 35 AGZ 986 plakalı otomobilin üzerine yıkıldı. Otomobilin ön bölümü büyük hasar gördü. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Gaziemir Belediyesi zabıta ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken, kokuya duyarlı köpeklerle enkazda arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, binada kimsenin yaşamadığı ve olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Öte yandan, Anıtlar Kurulu tarafından binanın tarihi değeri nedeniyle tescilli olduğu, bu yüzden de izinsiz herhangi bir işlem yapılamadığı öğrenildi.

Çökmenin meydana geldiği sokakta kafe işleten Ümit Karataş, olayı duyar duymaz korkuyla geldiğini belirterek, "Burası eski bir Rum evi, yıllardır kimse yoktu. Allahtan kimse yoktu, hepimiz çok korktuk" dedi.