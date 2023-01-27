İzmir'de milimetreye düşen yağmur miktarı açıklandı

İzmir'de gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle denizin rengi değişirken, kent merkezinde metrekareye düşen yağış miktarı da 53 milimetre olarak açıklandı

Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, her yağış sonrası benzer manzaranın oluştuğunu belirtti. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, uzun yıllar ocak ayı yağış ortalaması metrekareye 137 milimetre olan İzmir'de kent merkezine gece saatlerinden itibaren metrekareye düşen yağış miktarı 53 milimetreye ulaştı. Bu süreçte metrekareye Güzelbahçe'de 97, Seferihisar'da 95, Narlıdere'de 82, Karşıyaka'da 72 ve Balçova'da 58 milimetre yağış düştü. İzmir'de kuvvetli yağışın kentin doğusunda bugün de devam edeceği duyurulurken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: