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İzmir'de minibüs direğe çarptı, karı koca öldü

İzmir'in Tire ilçesinde elektrik direğine çarpan minibüsteki karı koca hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

İzmir'de minibüs direğe çarptı, karı koca öldü
24 Nisan 2023 Pazartesi 09:54

İzmir'de Selçuk ilçesi yönünden Tire yönüne giden Hüseyin Yazıcı idaresindeki 45 KA 893 plakalı minibüs, Küçükkale Mahallesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Araçtaki küçük çaplı yangına itfaiye müdahale etti.

Sağlık ekipleri, sürücü ve eşi Zehra Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan S.D, Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tire #küçükkale #kaza
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