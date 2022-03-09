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İzmir'de minibüs fiyatına zam!

İzmir'de minibüs fiyatına zam!
09 Mart 2022 Çarşamba 14:14

Artan akaryakıt fiyatları sonrası İzmir'de minibüs fiyatlarına zam geldi. Buna göre İzmir'de minibüs taşımacılığı indi bindi ücreti 5 liradan 7,5 liraya çıkarıldı.

İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Taner Uguz, yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne minibüs taşımacılık ücretinde artış yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

Merkezin son toplantısında alınan kararla kentte minibüs taşımacılığında tüm tarifelere 2,5 lira fiyat artışı uygulandığını, indi bindi ücretinin 5 liradan 7,5 liraya çıktığını aktaran Uğuz, yeni fiyat tarifesinin 21 Mart 2022'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #minibüs fiyatı #zam #minibüs zam
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