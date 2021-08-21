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İzmir'de minibüs kepçeye çarptı

İzmir'in Foça ilçesinde, minibüsün kepçeye arkadan çarptığı kazada, 1'i Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı

İzmir'de minibüs kepçeye çarptı
21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:41

Kaza, dün Bağarası Mahallesi Mehmetçik Parkı mevkisinde meydana geldi. Taner Yıldırım yönetimindeki 35 AGK 012 plakalı minibüs, önünde giden Mustafa Kılıç'ın kullandığı kepçeye çarptı. Kazada sürücü Taner Yıldırım ile minibüsteki Adile Koyuncu, Elif Ünen ve Suriyeli Ali el Subuh yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #kaza #minibüs kaza #izmir kaza
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