İzmir'de minibüs motosiklete çarptı. O anlar böyle görüntülendi

İzmir Karşıyaka'da bir yolcu minibüsü dönüş yaptığı sırada bir motosiklete çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise saniye saniye görüntülendi



Kaza, önceki gün Nergiz Mahallesi'nde meydana geldi. Evka 5-Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı minibüs, Girne Caddesi'nden dönüş yaptığı sırada Mustafa Özkan'ın kullandığı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklettin sürücüsü Mustafa Özkan, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı motosiklet sürücüsü özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; minibüs şoförünün dönüş yaptığı sırada, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsüyle çarpıştığı ve motosiklet sürücüsü Özkan'ın çarpmanın etkisiyle savrulduğu yer aldı.

Minibüs sürücüsü Mustafa Özkan, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.