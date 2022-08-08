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İzmir'de minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!

İzmir'de minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti!
08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:28

İzmir Balçova'da otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Fırat Albayrak'a minibüs çarptı. Kazanın etkisi ile ağır yaralanan Albayrak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kaza, dün öğle saatlerinde İzmir- Çeşme otoyolu Balçova mevkisinde meydana geldi. B.D. yönetimindeki 35 AAS 773 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Fırat Albayrak'a çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yola savrulup ağır yaralanan Albayrak, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Albayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli, iki çocuk babası Fırat Albayrak'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga konuldu.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #balçova #kaza #ölüm #trafik kazası
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