ŞİMDİ DE MU VARYANTI ÇIKTI!
ŞİMDİ DE MU VARYANTI ÇIKTI!
0
EN GÜVENLİ ŞEHİRLER...
EN GÜVENLİ ŞEHİRLER...
0
KORONA 252 CAN DAHA ALDI
KORONA 252 CAN DAHA ALDI
0
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
İZMİR'İN EFE'Sİ TEKNOFEST YOLUNDA
0

İzmir'de miniklerin uyum eğitimi başladı

İzmir'de, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 3 gün sürecek yüz yüze uyum eğitimi başladı

İzmir'de miniklerin uyum eğitimi başladı
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:43

Kentte 31 bin 777 okul öncesi ve 53 bin 961 birinci sınıf öğrencisi, okul heyecanı yaşadı. Yüz yüze eğitim öncesinde okullar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi, sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi ortak alanlara sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konuldu.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler de aileleriyle birlikte okula geldi. Öğrenciler maske takmaya özen gösterirken öğretmenleri de salgına yönelik uyarılara dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Okul bahçesinde sınıfların belirlenmesinin ardından minikler okula girerek sıralarına oturdu.

Bazı çocuklar bu sırada duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Velilerden Evren Göze, oğlunun bugün okula başladığını ifade ederek, "Öncesinde çok heyecanlıydı. Geçen sene kısa bir süre ana sınıfı anısı oldu. Bu sene okulların açılması bizi de çok sevindirdi. Gece uyuyamadık, büyük bir heyecanla geldik, aynı heyecanla sınıfa girdi. Çok mutluyuz. Bu şekilde okulların açık kalmasını istiyoruz, inşallah böyle devam eder." dedi.

Kızını okula getiren Sevcan Celepli ise geçen yıl Kovid-19 nedeniyle kızını ana sınıfına gönderemediklerini belirterek, "Bu sene ilk defa okulla tanışacak, çok mutlu ve heyecanlıyız. Kızım günlerdir çok heyecanlı, gece uyumak istemedi uyumadan okula gitmek istedi. Biz de onun heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir okul #uyum eğitimi
Önceki Haber
Şimdi de Mu Varyantı çıktı!
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu, Çorum'daki tepki ile ilgili konuştu
Başkan Soyer'den balık haline ziyaret
Başkan Soyer'den balık haline ziyaret
0
İzmir'de bitki atıkları gübreye dönüşecek
İzmir'de bitki atıkları gübreye dönüşecek
0
İzmir Bakırçay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
Kırtasiye ürünlerinin markette satılmasına tepki: Yerel esnafa sahip çıkın!
Kırtasiye ürünlerinin markette satılmasına tepki: Yerel esnafa sahip çıkın!
0
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
0
Kordon'da kirlilik yaratan çiğdem kabuklarına karşı önemli proje
Kordon'da kirlilik yaratan çiğdem kabuklarına karşı önemli proje
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.