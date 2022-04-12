İzmir'de miras kavgası kanlı bitti!

İzmir Karşıyaka'da kardeşlerin kavgası kanlı bitti. 46 yaşındaki M.A., miras yüzünden tartışığı kardeşi 48 yaşındaki Aynur Kayadağ'ı tabanca ile vurdu. Kayadağ vücuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralandı.



Olay, saat 22.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 1825/25 sokaktaki bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre M.A., miras nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı ablası Aynur Kayadağ'ın evine geldi. Kayadağ ile M.A., arasındaki miras tartışması kavgaya dönüştü. M.A. yanında getirdiği tabanca ile Kayadağ'a art arda ateş açtı. Vücudunun 3 farklı yerinden vurulan Kayadağ kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli M.A., ise olay yerinden kaçtı. Yaralanan Kayadağ, yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Kayadağ'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli M.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.