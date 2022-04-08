İzmir'de mobil araç sokak hayvanları için yollarda

İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsal ilçelerdeki can dostlar için mobil hizmet aracını faaliyete geçirdi. Ekipler mobil hizmet aracındaki ameliyathanede sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasını, tedavisini ve aşılarını yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için verdiği mobil araç hizmetini kırsala da taşıdı. Hizmet aracındaki bir veteriner, bir tekniker ve iki hayvan bakıcısı bu hafta Karaburun’da gönüllülerin işbirliği ile 6 köpek ve 14 kediyi kısırlaştırdı, 20 sokak hayvanına parazit ilacı uyguladı ve hayvanların kuduz aşılarını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Umut Polat, "Mobil hizmet aracımızla özellikle kırsal alanlarda, kent merkezine uzak noktalarda sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek için yerinde hizmet vermeyi amaçladık. Gönüllülerimiz işbirliği ile veteriner hekimlerimiz hasta can dostlarımızın gerekli tedavilerini yapıyor” dedi.

Can dostlarımızın refahı artıyor

Polat, sokak hayvanları konusunda çevre ilçelerde de etkin hizmet vermek için 2019 yılından bu yana Ödemiş, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar, Urla ve Dikili olmak üzere 6 ilçede kısırlaştırma merkezi oluşturduklarına dikkat çekerek, "Kısırlaştırma oranını artırmak için Türkiye'de ilk kez İzmir Veteriner Hekimleri Odası işbirliği ile önemli bir çalışmayı başlattık. Sahipsiz sokak köpeklerini hastane ve polikliniklere hızla naklederek ayda yaklaşık 500 köpeğin kısırlaştırılmasını sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarınızın yanı sıra kırsal alanlar ve kent merkezine uzak noktalara da mobil hizmet aracımız ulaşacak. Böylelikle hem çevre ve halk sağlığını koruyacak, hem de can dostlarımızın refahını artıracağız" diye konuştu.

Kısırlaştırılan sokak hayvanı sayısı son üç yılda üç kat yükseldi

İzmir Veteriner Hekimleri Odası’nın işbirliği ile başlatılan “Sahipsiz Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Hizmeti Projesi" kapsamında Türkiye'de ilk kez sokak hayvanları için kısırlaştırmanın yanı sıra kuduz aşısı, parazit ilacı uygulaması ve işaretleme de yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini engellemek, hayvanların refahını ve toplum sağlığını korumak için kısırlaştırdığı sokak hayvanı sayısını son üç yılda üç kat artırmıştı.