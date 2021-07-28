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İzmir'de moto kuryelerin kavgası ölümle bitti!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki moto kurye arasında çıkan bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan Tayfur Kürşat Cantez (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli Ekrem B. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

İzmir'de moto kuryelerin kavgası ölümle bitti!
28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:40

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğanay Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde moto kurye olarak çalışan Tayfur Kürşat Cantez ile Ekrem B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında iş yerinde başlayan tartışma, iş yerinin önünde bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Ekrem B. yanındaki bıçağı çıkartarak Tayfur Kürşat Cantez'i ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servise ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Cantez'i ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedavi altına alınan Cantez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cantez'in hayatını kaybettiğini duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirdi. Gencin cansız bedeni. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de şüphelinin eşkâl bilgisini alarak, yakalamak için çalışma başlattı. Koordineli bir çalışma yürüten ekipler, kısa sürede Ekrem B.'yi suç aleti ile yakaladı. Gözaltına alınan Ekrem B., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SİPARİŞİ GÖTÜRME KAVGASINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, motosikletli 2 kurye arasında çıkan kavgada Tayfur Kürşat Cantez'in (24) bıçaklanarak, öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Cantez'in, sipariş götürme sırası nedeniyle ve sipariş götürülen adreslerde gereksiz zaman geçirildiği gerekçesiyle çıkan kavgada öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan kurye Ekrem Balaban'ın, polisteki ilk ifadesinde cinayeti itiraf edip, "Bana vurunca dayanamadım, bir anda kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. Balaban'ın, polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #motokurye #motokurye ölüm #bıçaklı kavga #moto kurye izmir
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