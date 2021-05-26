İzmir'de moto kuryelik yapan üniversite öğrencisi, kazada hayatını kaybetti

İzmir'de moto kuryelik yapan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Abdullah Barış çay, kaza yaparak hayatını kaybetti

Olay İzmir'in Bornova ilçesinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir çiğkötfecide moto kuryelik yaptığı öğrenilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Abdullah Barış Çay, sipariş götürmek için kullandığı motosikleti ile yola çıktı. Motosikleti ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenilen Çay, Kazımdirik Mahallesi 364 sokakta bulunan bir kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrulurken, Çay de metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çay'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Kalite dolu özel içeriklerle türk ifşa tadını çıkarmak ve keyifle izlemek için...

Olay yerine gelen Çay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Çay'ın cansız bedeni inceleme sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenilen Abdullah Barış Çay'ın, ailesine destek olmak için moto kuryelik yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.