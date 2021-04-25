OKUL GEZİSİNDE ALKOL ALINCA...
OKUL GEZİSİNDE ALKOL ALINCA...
0
NASA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI!
NASA'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI!
0
ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
ABD'DE İLGİNÇ OLAY!
0
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
KULAKLIK KULLANIRKEN DİKKAT!
0

İzmir'de motokurye kazada hayatını kaybetti!

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu  ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'de motokurye kazada hayatını kaybetti!
25 Nisan 2021 Pazar 08:51

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre,  Konak yönüne seyir halinde olan Tolga İdis idaresindeki 35 AUF 488 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 KB 8315 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motor sürücüsü  metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan  İdis, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk babası olduğu öğrenilen motokurye Tolga İdis hayatını kaybetti. Öte yandan,  otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #motokurye #kurye kaza #trafik kazası #ölüm
Önceki Haber
Kumar oynayabilmek için bunu da yaptılar!
Sonraki Haber
Transfer skandalında yeni gelişme!
Kumar oynayabilmek için bunu da yaptılar!
Kumar oynayabilmek için bunu da yaptılar!
0
Yangında ölen 4 yaşındaki Bulut toprağa verildi
Yangında ölen 4 yaşındaki Bulut toprağa verildi
0
Konak Belediyesi filosundan 23 Nisan turu
Konak Belediyesi filosundan 23 Nisan turu
0
İzmir Büyükşehir yine bir ilke imza attı!
İzmir Büyükşehir yine bir ilke imza attı!
0
İzmir Büyükşehir 100 itfaiye eri alacak
İzmir Büyükşehir 100 itfaiye eri alacak
0
Bu bitki şekerden 30 kat daha tatlı, kalorisi de neredeyse sıfır!
Bu bitki şekerden 30 kat daha tatlı, kalorisi de neredeyse sıfır!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.