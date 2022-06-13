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İzmir'de motorlu kuryelerden akaryakıt zammı eylemi

İzmir Karşıyaka’da çalışan onlarca motorlu kurye akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlara tepki göstererek “Bıktık, bunaldık. Kelle koltukta dünyanın en tehlikeli mesleğini yapıyoruz. Üzülüyoruz, para kazanamıyoruz” dedi

13 Haziran 2022 Pazartesi 10:38

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çalışan onlarca motorlu kurye akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamlara tepki gösterdi. Yeni Girne Pazar Yeri’nde bir araya gelen motorlu kuryeler adına basın açıklamasında bulunan Can Polat, akaryakıt fiyatlarının çok pahalı olduğunu belirterek zamların geri alınmasını istedi.

 

“Bıktık, bunaldık”

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların motorlu kuryeleri zorladığını kaydeden Polat, “Geçen sene bu aylarda benzinin litre fiyatı 6,87 TL iken bugün 28 TL’yi geçti. Benzin çok pahalı. Zamların geri alınmasını ya da ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını istiyoruz. Bıktık, bunaldık. Kelle koltukta dünyanın en tehlikeli mesleğini yapıyoruz. Üzülüyoruz, para kazanamıyoruz. Hayat git gide zorlaşıyor lütfen bu zamlar geri alınsın” dedi.

Açıklamanın ardından onlarca motorlu kurye korna çalarak zamları protesto etti.

Etiketler; #izmir #motokurye #akaryakıt zammı #eylem
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