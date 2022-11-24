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İzmir'de motosiklet kaza yaptı. O anlar saniye saniye görüntülendi

24 Kasım 2022 Perşembe 10:00

İzmir Tire'de bir motosiklet hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, kaza anı da an be an görüntülendi


Tire-Belevi yolunun 1. kilometresinde Muhammet Dağdeviren (57) yönetimindeki 35 YCT 05 plakalı motosiklet, park halindeyken yola çıkan S.Ö. yönetimindeki 64 EB 489 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Motosiklet sürücüsü Dağdeviren yaralandı. Kaza yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Dağdeviren'i Tire Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
Yaşanan kaza, akaryakıt istasyonunun kamerasına yansıdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #tire #kaza #haber
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