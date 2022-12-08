SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
SON ANDA DİZİDEN ÇIKARTILDI!
0
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
KANSERE ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI!
0
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
YILBAŞI HİNDİSİNE BÜYÜK ZAM!
0
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
KÜÇÜK KIZINI BÖYLE KURTARDI
0

İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!

İzmir'de motosiklet kazası: 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı!
08 Aralık 2022 Perşembe 08:52

İzmir'de trafik kazası. İzmir Bornova'da kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada motosikletin sürücüsü Kamil Çakmak hayatını kaybederken, arkasındaki Onurcan T. ise ağır yaralandı

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil çakmak idaresindeki motosiklet, kavşaktan dönerken, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Yola savrulan sürücü Çakmak ile arkasında bulunan Onurcan T. ise metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Cağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kamil Çakmak’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Onurcan T. ise ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Onurcan T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Çakmak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #ölüm #haber #son dakika
Önceki Haber
Uzman çavuş, husumetlisini sokak ortasında vurarak öldürdü!
Sonraki Haber
Kuşadası açıklarında deprem oldu! Depremin büyüklüğü açıklandı
İzmirliler dikkat! Köpekler artık toplu ulaşıma alınıyor ama bir şartla!
İzmirliler dikkat! Köpekler artık toplu ulaşıma alınıyor ama bir şartla!
0
İzmir'e sağanak yağmur uyarısı! Bu ilçelerde etkili olacak!
İzmir'e sağanak yağmur uyarısı! Bu ilçelerde etkili olacak!
0
Soyer'den esnaf ziyareti: Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor
Soyer'den esnaf ziyareti: Hiçbirimiz bu yoksulluğu hak etmiyor
0
Gaziemir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu
Gaziemir Belediyesi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi kurdu
0
Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı
Güzelbahçe Belediyesi’nden kömür yardımı
0
3 gün işkence edip, cesedini yakmışlardı! Özler Yörük cinayetinde ceza yağdı!
3 gün işkence edip, cesedini yakmışlardı! Özler Yörük cinayetinde ceza yağdı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.