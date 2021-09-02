GÖZTEPE'YE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
GÖZTEPE'YE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
0
PARFÜM KULLANANLAR DİKKAT!
PARFÜM KULLANANLAR DİKKAT!
0
ÜNLÜ SANATÇI KORONAYA YAKALANDI
ÜNLÜ SANATÇI KORONAYA YAKALANDI
0
USTA OYUNCUDAN ACI HABER!
USTA OYUNCUDAN ACI HABER!
0

İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
02 Eylül 2021 Perşembe 08:52

Kaza, saat 04.00 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6108 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 16 HDG 34 plakalı motosikletle seyir halinde olan Mustafa Uygur (25), henüz belirlenemeyen bir neden kontrolü kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle, sürücü Uygur ile arkasında yolcu konumunda bulunan Merve Arduçlu (25) yola savruldu. Motosiklet ise yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, il müdahalenin ardından yaralıları ambulansa alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan sürücü Uygur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Merve Arduçlu'nun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #bornova kaza #motosiklet kazası
Önceki Haber
İYİ Parti İzmir Teşkilatı'ndan AK Partili Özkan hakkında suç duyurusu
Sonraki Haber
Usta oyuncu Nusret Çetinel hayatını kaybetti
Bornova Belediyesi fuarda kültürel zenginliklerini tanıtacak
Bornova Belediyesi fuarda kültürel zenginliklerini tanıtacak
0
İzmir İtfaiyesi’nden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
İzmir İtfaiyesi’nden afette kurtarılacak can dostlar için eğitim
0
Batur: Barışa giden yol Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan geçiyor
Batur: Barışa giden yol Cumhuriyet'e sahip çıkmaktan geçiyor
0
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar hayatını kaybetti
0
Çevik Bir Meydanı yerine Atatürk önerisi
Çevik Bir Meydanı yerine Atatürk önerisi
0
Yunanistan tarafından geri itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan tarafından geri itilen 172 kaçak göçmen kurtarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.