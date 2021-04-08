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İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü

İzmir'de kontrolden çıkarak kaldırına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir'de motosiklet kazası: 1 ölü
08 Nisan 2021 Perşembe 09:13

Kaza İzmir'in Balçova ilçesinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Beşyol Kavşağında Oğuzhan Dabak'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Dabak, 30 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 27 yaşındaki Oğuzhan Dabak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kask takmadığı belirlenen Dabak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir motosiklet kaza #izmir haber #oğuzhan dabak
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