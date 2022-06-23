İzmir'de motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir Bergama'da yağmur suyu kanalına giren motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince taklalar attı. Metrelerce sürüklenen sürücü 47 yaşındaki Erol Çam, hastanede yaşamını yitirdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Güler Sokak'ta 35 VLG 23 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Erol Çam, iddiaya göre yağmur suyu kanalına hızlı girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Çam, savrulan motosikletten düşerek metrelerce taklalar atıp, sürüklendi. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan motosiklet sürücüsünü yaptıkları müdahalenin ardından Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Çam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.