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İzmir'de motosikletli kamyona çarptı: 1 ölü!

İzmir Bornova'da motosikletli Rahmi Koç, kamyona çarptı. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü 34 yaşındakia Rahmi Koç hayatını kaybetti

08 Temmuz 2022 Cuma 08:33

Kaza İzmir'in Bornova ilçesinde saat 00.45 sıralarında Ankara Asfaltı numara 192 önünde meydana geldi. İddiaya göre, Rahmi Koç idaresindeki 35 ATN 724 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen F.K. yönetimindeki 35 AH 8738 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Rahmi Koç, metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, kamyon sürücüsü F.K. gözaltına alınırken, Koç'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kaza #ölüm #bornova kaza #trafik kazası #izmir motosiklet kaza
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