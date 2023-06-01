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İzmir'de muhtarlar federasyonundan darbedildiği öne sürülen muhtara destek

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir parkta çevre düzenlemesi nedeniyle çıkan tartışmada Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı darbettiği iddiasıyla ilgili bir grup muhtar, basın açıklaması yaptı

İzmir'de muhtarlar federasyonundan darbedildiği öne sürülen muhtara destek
01 Haziran 2023 Perşembe 18:09

Çiğli Belediyesi önünde bir araya gelen muhtarlar adına açıklama yapan Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ayşe Taylan, dün Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı darbettiğini, konuyla ilgili şikayette bulunulduğunu belirtti. Olayın çok üzücü olduğunu, Işık'a geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere ilçeye geldiklerini ifade eden Taylan, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'den konuyla ilgili gereğini yapmasını beklediklerini dile getirdi. Taylan, "Şiddete karşıyız. Hiç kimsenin birbirine zarar vermemesi lazım. Biz toplumun temel taşıyız. Biz insanların yaralarını sarıyor, zor günlerinde yanlarında oluyoruz. Deprem, sel felaketi yaşadık, salgın sürecini yaşadık ve biz muhtarlar bir dakika vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Bizler bu kadar özveriyle çalışırken, koştururken, bize yapılan gerçekten çok çirkin. Şiddeti kınıyorum, kesinlikle bir daha olmamasını diliyorum." dedi. Olayın parktaki ağacın kesilmesine muhtarın yaptığı itirazdan kaynaklandığını anlatan Taylan, adli sürecinin devam ettiğini, sonucu bekleyeceklerini dile getirdi. Çiğli'deki Uğur Mumcu Parkı'nda bazı ağaçların sökülerek yerine başka ağaçların dikilmesini öngören projeye mahallenin muhtarı Hıdır Işık'ın da aralarında bulunduğu grup tepki göstermiş, yaşanan arbede sonrası muhtar Işık ile Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Koçer polise başvurarak birbirlerinden şikayetçi olmuştu. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir parkta yapılan çevre düzenlemesi nedeniyle tartışan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık, polise ifade vererek birbirinden darp iddiasıyla şikayetçi oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #çiğli #izmir #Çiğli Belediyesi
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