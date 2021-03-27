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İzmir'de muhtarlara afet eğitimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 ilçede muhtarlara yönelik başlatılan yangın bilgisi ve afet bilinci farkındalık eğitimleri veriyor. Nisan ayı sonuna kadar İzmir’deki toplam 1.293 muhtar eğitim almış olacak

İzmir'de muhtarlara afet eğitimi
27 Mart 2021 Cumartesi 11:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl başlattığı ancak pandemi nedeniyle ara verdiği muhtarlara yönelik yangın bilgisi ve afet bilinci eğitimi yeniden başladı. Nisan sonuna kadar 30 ilçede 1293 muhtar eğitimden yararlanmış olacak. Eğitimin amacı 2020 yılında 30 Ekim depremi, tsunami ve geçen şubat ayında sel felaketi ile hortumun yaşandığı kentte afet bilinci oluşturarak afete hazır toplum yaratmak, böylelikle olası bir afet durumunda can ve mal kayıplarını en aza indirmek olarak açıklandı. Hedef ise afet eğitiminin muhtarlar aracılığıyla mahallelerde yaygınlaştırılması. Selçuk, Ödemiş, Bayındır, Tire, Kiraz, Menderes, Beydağ, Bergama, Kınık ve Dikili’de muhtarlara yönelik eğitim çalışmalarını tamamladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Eğitim Şube Müdürü Serkan Korkmaz,  kenti afetlere karşı dirençli hale getirmek için çalıştıklarını, mahallerdeki gönüllü yurttaşlara da ulaşarak afet eğitimini kent genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitim programında neler var?

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Buca Toros’taki İtfaiye Eğitim Merkezi’nde görev yapan afet ve yangın eğitmenleri tarafından verilen eğitimler merkeze uzak ilçelerde muhtarlıklar ve yerel hizmet birimleri tarafından belirlenen merkezlerde yapılıyor. Eğitimlerde deprem öncesi, sırası ve sonrasında alınması gereken önlemler, afet toplanma alanları, yangının oluşma evreleri, sebepleri, söndürme maddeleri, yangına müdahale şekilleri,  tsunami, hortum ve diğer afetlerde  neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak veriliyor. Eğitimlerden bugüne kadar 10 ilçede 435 muhtar yararlandı.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #muhtar #afet eğitimi
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