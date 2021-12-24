İzmir'de muhtarlıklar kütüphane oluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yukarı mahallelerin sorunlarını hızlı bir biçimde çözmek için hayata geçirdiği Acil Çözüm ekipleri örnek bir projeye daha imza attı. Mahallelerde kitaba erişimin sağlanması için muhtarlık ofislerinin bir bölümü kütüphaneye dönüştürülmeye başlandı. Ücretsiz internet hizmetinin de bulunduğu mini kütüphaneler, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından ilgi gördü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentin yukarı mahallelerinin ihtiyaçlarını hızlı bir biçimde karşılamak için kurduğu Acil Çözüm ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde kitaba erişimi kolaylaştırmak ve okuma alışkanlığını arttırmak için muhtarlık ofislerinin bir bölümü mini kütüphaneye dönüştürülmeye başlandı. Mini kütüphanelere ücretsiz internet erişimi de sağlandı.

Acil Çözüm Ekipleri tarafından Konak’ın Lale ve Göksu mahallerinde ilk örnekleri oluşturulan kütüphaneleri kısa sürede mahalle sakinlerinin de uğrak yeri oldu. İZBETON Genel Müdürlüğü ayrıca Karabağlar Salih Omurtak ve Kemalpaşa Sütçüler mahalle muhtarlıklarını da mini kütüphaneye dönüştürmek için çalışmalara başladı.

Öğrenciler ders çalışıyor



Konak’ın Lale Mahallesi Muhtarı Sumru Benligül Başkan Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle hizmetlerin de arttığını söyledi. Muhtar Benligül, “Burada öğrencilerimizin rahatlıkla okuyabilecekleri kitaplar bulunuyor. Kütüphane kurulduktan sonra farkettim ki büyük bir merak ve heyecanla daha çok kitap okunmaya başlandı. Bir haftada vatandaşlarımıza 60 kitap verdiğim oldu. Sadece çocuklar değil yetişkinler de buradaki kitapları okuyor. Okulun karşısında olmamız da büyük bir avantaj. Okuldan çıkan öğrenciler buraya gelip internetten yararlanarak derslerini yapıyor. Çocuklar için bu hizmet iyi bir kaynak oldu” dedi.

Okuyan kişi sayısı arttı

Göksu Mahallesi muhtarı Ramazan Ateş ise “Başkanımız Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle birlikte mahallemiz hizmet görmeye başladı. Mahallede kütüphane daha önce hiç görmediğimiz bir hizmetti. Şaşırdık. Şimdi herkes kütüphaneden kitap almaya, okumaya başladı” şeklinde konuştu.

Göksu Mahallesi esnaflarından Çağlar Ökden, kitaplara ücretsiz erişebilmek adına mini kütüphanelerin iyi düşünülmüş bir hizmet olduğunun altını çizerek, “Kitaplara rağbet gitgide artıyor. Bu hizmetten çok memnunuz, çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Lale Mahallesi'nde yaşayan Dilek Samancı hem kendileri için hem de çocuklar için kütüphane uygulamasının çok iyi olduğunu söyleyerek, “Çocuklarımızın okuldan çıkmasını beklerken boş vaktimizi kitap okuyarak geçirebiliyoruz” diye konuştu. Gürçeşme Leman Alptekin İlköğretim Okulu öğrencisi Yağmur Kaya ise okulunun karşısında olan mini kütüphaneyi çok sevdiğini ve sık sık geldiğini söyledi.