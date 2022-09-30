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İzmir'de Müsilaj operasyonu: 18 gözaltı!

İzmir'de Müsilaj operasyonu: 18 gözaltı!
30 Eylül 2022 Cuma 15:42

İzmir'de, Müsilaj-2 Operasyonu kapsamında, 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Toplamda 18 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek ve 3 tabanca ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında, İzmir'de 2 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda her iki örgüt adına çete faaliyetleri yürüttükleri gerekçesiyle toplamda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun Beldekler, 9'unun ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenildi. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'BELDEKLER' YÜKSEK FAİZLE PARA VERİYOR

Genel olarak Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yasa dışı çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen ve 'Beldekler' olarak bilinen, yönetici üyelerinin birçoğu aynı aileye mensup olan organize suç örgütüne yönelik de operasyon düzenlendi. Örgütün, kredi çekemeyen kişilere yüksek faizle para verip, faiz oranını sürekli artırarak borçlarını kapatmalarını imkansız hale getirdikleri ve bu yolla birçok vatandaşın gayrimenkullerine el koydukları belirlendi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Çiğli ilçesinde 10 katlı bir apartman binası başta olmak üzere, çeşitli ev ve arabaları tehdit ve baskı yoluyla elde ettikleri belirlendi.

CAMGÖZ ÇETESİNİN CİNAYET VE YARALAMA SUÇLARI

Ayrıca daha önce düzenlenen operasyonda Camgöz çetesinden gözaltına alınan 39 kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianame, İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer eşyalar hakkındaki kanuna muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan açılan davayla gündeme gelen Camgöz çetesinin, Foça ilçesinde manav işleten İsmail K.'yi, belediye başkanının azmettirmesiyle silahla yaraladığı da iddia ediliyor. Ayrıca, Camgöz çetesi geçen 4 Haziran'da Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Aslan ile Karşıyaka ilçesinde berber dükkanı işleten Yener Edis'in öldürüldüğü olayla da biliniyor.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, her iki çete üyelerinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 pompalı tüfek, 3 tabanca ve bunlara ait fişek ve mermiler ile çeşitli uyuşturucu maddeler, çek ve senetler ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca bu örgütlere silah temin ettiği belirlenen T.B. isimli bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. T.B.'nin kendine ait atölyede çok sayıda silah ürettiği ve bu silahları suç örgütlerine sattığı belirlendi. T.B.'nin atölyesinden 18 tabanca ile silah yapımında kullanılan yüzlerce parça ele geçirildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #müsilaj #operasyon #gözaltı
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