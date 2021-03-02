İzmir'de neler yasak neler serbest?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımları ile ilgili kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrası koronavirüs nedeniyle konulan yasaklar hakkında açıklama yaptı. Yasakların adım adım kalkacağını açıklayan Erdoğan, illerin risk haritasının çıkartıldığını buna göre kademe kademe bir normalleşmeye gidileceğini söyledi.

İzmir ise paylaşılan haritada turuncu renkli olarak gösterilerek yüksek riskli olarak gösterildi. Buna göre İzmir'de cumartesi günleri dışarıya çıkmak serbest ancak, pazar günleri yasak devam ediyor.

Akşam saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı da İzmir'de devam ederken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ise sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetileceği öğrenildi.

İzmir'de okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12 sınıflar eğitime başlıyor. Ortaokullar henüz kapalı kalacak. Liselerde ise yüz yüze sınav yapılacak.

Restoran, cafe, tatlıcı, çay bahçesi gibi yerler İzmir'de saat 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

Halı saha ve yüzme havuzu gibi yerler ise İzmir'de kapalı kalmaya devam edecek.

Kamu çalışanları ise tamamen normalleşiyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de kamu çalışanları tamamen normal saatlerinde işlerine başlayacak.

Nikah yapmak isteyenler ise 50 kişi davet edebilecek ve nikah 1 saati geçmeyecek. Genel kurullar ise 300 kişiye kadar yapılabilecek.