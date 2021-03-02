DİKKAT! ZARARLARI DA VAR
DİKKAT! ZARARLARI DA VAR
0
KORKU DOLU ANLAR
KORKU DOLU ANLAR
0
USTA SANATÇILAR HAKKINDA KARAR
USTA SANATÇILAR HAKKINDA KARAR
0
BEBEK PUDRASINDAKİ TEHLİKE!
BEBEK PUDRASINDAKİ TEHLİKE!
0

İzmir'de neler yasak neler serbest?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme adımları ile ilgili kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı

İzmir'de neler yasak neler serbest?
02 Mart 2021 Salı 08:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısı sonrası koronavirüs nedeniyle konulan yasaklar hakkında açıklama yaptı. Yasakların adım adım kalkacağını açıklayan Erdoğan, illerin risk haritasının çıkartıldığını buna göre kademe kademe bir normalleşmeye gidileceğini söyledi.

İzmir ise paylaşılan haritada turuncu renkli olarak gösterilerek yüksek riskli olarak gösterildi. Buna göre İzmir'de cumartesi günleri dışarıya çıkmak serbest ancak, pazar günleri yasak devam ediyor.

Akşam saat 21.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı da İzmir'de devam ederken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için ise sokağa çıkma kısıtlamasının gevşetileceği öğrenildi.

İzmir'de okul öncesi, ilkokul, 8. ve 12 sınıflar eğitime başlıyor. Ortaokullar henüz kapalı kalacak. Liselerde ise yüz yüze sınav yapılacak.

Restoran, cafe, tatlıcı, çay bahçesi gibi yerler İzmir'de saat 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.

Halı saha ve yüzme havuzu gibi yerler ise İzmir'de kapalı kalmaya devam edecek.

Kamu çalışanları ise tamamen normalleşiyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de kamu çalışanları tamamen normal saatlerinde işlerine başlayacak.

Nikah yapmak isteyenler ise 50 kişi davet edebilecek ve nikah 1 saati geçmeyecek. Genel kurullar ise 300 kişiye kadar yapılabilecek.

Etiketler; #izmir #izmir yasak #izmir serbest olanlar #izmirde cafeler açık mı #pandemi
Önceki Haber
Erdoğan normalleşme adımlarını açıkladı
Sonraki Haber
Aynı çiğ köfteciye ikinci kez saldırı!
İzmir'in tek kadın minibüs şoförü
İzmir'in tek kadın minibüs şoförü
0
Konak Beştepeler planı Meclis'ten onay aldı
Konak Beştepeler planı Meclis'ten onay aldı
0
Selvitopu: Yargı kararına rağmen üniversite arazisine TOKİ yapılmak isteniyor
Selvitopu: Yargı kararına rağmen üniversite arazisine TOKİ yapılmak isteniyor
0
Leylekler Efes Selçuk semalarında
Leylekler Efes Selçuk semalarında
0
Kahvecilerin çayı şekeri Başkan Batur’dan
Kahvecilerin çayı şekeri Başkan Batur’dan
0
Gaziemir’de aralıksız denetim
Gaziemir’de aralıksız denetim
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.