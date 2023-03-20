İzmir'de nevruz etkinliğinde konuşan Erkan Baş: Bizi açlıkta, yoksullukta birleştirdiler

İzmir'de nevruz, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte konuşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Şimdi zafer için birleşiyoruz" dedi.

Nevruz etkinliği Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi. Etkinlik öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Etkinlik nedeniyle birçok yol ve sokak araç trafiğine kapatılırken, alana gelenler oluşturulan polis noktalarında arama yapıldıktan sonra içeri alındı. İzmir'deki nevruz etkinliğine HDP Ağrı Milletvekili ve DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, önceki dönem HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Ahmet Asena, MED TUHAD-FED üyesi Salih Tekin ile partililer katıldı. Nevruz ateşine, HDP İzmir il binasına düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz ve 'Barış Anneleri' katıldı. Etkinlikte konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Yıllardır bölmeye, ayrıştırmaya çalıştıkları halklarımız birbirine el uzattı. Hepsinin hesabını birlikte soracağız. Şimdi hazır olsunlar. Asrın hesaplaşması geliyor. Bu meydanda toplananlar bizim kardeşlerimiz. Bunlar şimdiye kadar bizi açlıkta, yoksullukta birleştirdiler. Şimdi zafer için birleşiyoruz" dedi. Konuşmaların ardından program sona erdi.