İzmir'de nevruz sonrası gözaltına alınan 49 kişi serbest!

İzmir'de, nevruz etkinliğinde PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp, yasa dışı slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan 51 kişiden 49'u, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce koordineli yapılan çalışmalarda, Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen nevruz etkinliğinde bazı kişilerin PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak, yasa dışı slogan atıp, örgütsel sözde marşlar söyleyerek, PKK/KCK/PYD/YPG propagandası yaptıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından cuma sabahı adreslerine baskın yapılan 51 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 1'i, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'inin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.