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İzmir'de nişanlı çift, kiraladıkları evde ölü bulundu!

İzmir'de nişanlı çift, kiraladıkları evde ölü bulundu!
02 Mayıs 2022 Pazartesi 15:30

İzmir'in Dikili ilçesinde nişanlı oldukları öğrenilen 37 yaşındaki Damla Akyıldız ve 49 yaşındaki Mustafa Burçin Akı kiraladıkları evde ölü bulundu

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Çandarlı Mahallesi 27 Sokak'ta bulunan sitedeki bir daire meydana geldi. Karşıyaka'da yaşayan nişanlı oldukları öğrenilen akaryakıt istasyonu çalışanı Damla Akyıldız ile kuru temizlemecide çalışan Mustafa Burçin Akı'dan 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çiftin son olarak Dikili'nin Çandarlı Mahallesi'nde kısa süre önce kiraladıkları eve gittiği belirlendi. Jandarma ekipleri dün akşam çilingir yardımıyla eve girdi. Akyıldız ile Akı kanlar içinde yerde yatarken bulundu. Ekipler, yaptıkları inceleme sonrası Akyıldız'ın Akı'yı vurduktan sonra aynı tüfekle intihar ettiği üzerinde duruyor. Savcının incelemesinin ardından Akyıldız ve Akı'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #nişanlı çift #ölüm #ölü bulundu #dikili ölüm
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