İzmir'de normalleşme sürecinde ilk cuma namazı kılındı

İzmir'de, koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine girilmesinin ardından, ilk cuma namazı kılındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı kontrollü sosyal hayat politikasının uygulanmaya başlanmasının ardından, cuma namazı Türkiye genelinde kılındı. İzmir'in Bornova ilçesindeki Bilal Saygılı Camii'ne namaz için gelen cemaat, cami avlusuna sosyal mesafeye kurallarına uyularak yerleştirilen şeritlerin arkasına geçerek saf tuttu. Birçok kişi seccadesini yanında getirdi. Getirmeyenlere ise avluda seccade dağıtıldı. Maske takmanın zorunlu olduğu namazı, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan kıldırdı. Cuma hutbesini de okuyan Balkan, virüs tedbirlerine uymanın öneminden bahsetti. Diyanet görevlileri de giriş ve çıkışlarda tedbirlere uymayan vatandaşları uyardı.