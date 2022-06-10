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İzmir'de Oasis Aquapark sezonu açıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ, Çeşme Belediyesi ve İzmirli yatırımcıların ortaklığıyla Çeşme Alaçatı’da kurulan kentin en büyük su parkının sezon açılışı yarın yapılacak

İzmir'de Oasis Aquapark sezonu açıyor
10 Haziran 2022 Cuma 11:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZENERJİ şirketinin hissedarı olduğu Çeşme’deki Oasis Aquapark’ının sezon açılışı yarın (11 Haziran Cumartesi) yapılacak. Tesis ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenebileceği havuzları, heyecan dolu kaydırak parkurları, performans müzikleri ve gösteriler ile bu yıl da günübirlik tatilin merkezlerinden biri olacak.

Ege Bölgesi’nin en büyük su parkı işletmesi olan Oasis Aquapark’ta her yaş grubuna göre havuz bulunuyor. Dalga havuzunun yanı sıra tesiste toplam bin 300 metrekarelik büyük havuz, jakuzi havuzu, çocukların sınırsızca eğlendiği aqua tower, 0-3 yaş grubu çocuklar için özel olarak tasarlanan çocuk dünyası ve korsan gemisi olmak üzere 5 havuz hizmet veriyor.

Adrenalin tutkunları burada

Türkiye'de bir benzeri olmayan uzay temalı “Space Race” adlı botlu kaydırağın da yer aldığı parkta her yaş grubundan macerasevenler için kaydırak bulunuyor. Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi ise kobra adı verilen yine botlu su kaydırağı. Su parkında ayrıca aquatube, body slide, rafting slide, wide slide, space hole, looping rocket, black hole olmak üzere toplam 9 su kaydırağı özellikle gençlerin büyük beğenisini kazanıyor. Ayrıca konuklar tesiste gün boyu dart, ayak dartı, frizbi, boccia, dans show ve zumba etkinlikleri ile keyifli vakit geçiriyor.

Temiz ve kaliteli hizmet

Saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında haftanın yedi günü hizmet veren tesiste, eğlenceye kısa bir mola verip yemek yemek ve bir şeyler içmek için de kafeterya bulunuyor. Hamburgerden, sandviçlere, pizza ve makarnalardan salatalara kadar geniş yelpazeli birçok ürünün yer aldığı kafeteryada ise fiyatlar oldukça uygun. Ürünlerin hazırlanması ile servisinde temizlik ve hijyen kurallarına büyük önem veriliyor.

Giriş ücretleri ne kadar?

Tesiste, 3 yaşa kadar olan ziyaretçilerden giriş ücreti alınmıyor. 4-9 yaş grubundakiler 160 TL, 10 yaş ve üzerindekiler 200 TL giriş ücreti karşılığında havuzlar, kaydıraklar ve tüm aktivitelerden gün boyu sınırsız yararlanabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerin personeline girişte yüzde 25 indirim uygulanıyor.

Etiketler; #izmir #aquapark #çeşme #alaçatı #oasis
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