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İzmir'de oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı!

İzmir'de oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı!
09 Ekim 2022 Pazar 09:18

İzmir'de kahvaltı sofrasında tartıştığı oğlu Kenan Sinan Canikli'yi (41) tabancayla vurarak öldüren Yusuf Canikli'nin (66) ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirten Canikli, "Sürekli benden para istiyordu. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dedi.

Olay, 6 Ekim'de saat 11.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işi ile uğraşan Yusuf Canikli, kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan Canikli ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabancayı alan Yusuf Canikli, oğluna doğrultup ateşledi. Göğsüne isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Kenan Sinan Canikli hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan baba Canikli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yusuf Canikli, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu belirterek, "Sürekli benden para istiyordu. Para vermediği zamanlarda da sık sık kavga ediyorduk. Olay günü yine aynı nedenle tartıştık, bunaldım, vurdum" dediği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #cinayet #oğlunu öldürdü #haber
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