İzmir'de öğrenciler için ders zili çaldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından İzmir'de 780 bin öğrenci yeniden dersbaşı yaptı.

İzmir'de öğrenciler için ders zili çaldı
20 Şubat 2023 Pazartesi 11:48

Karşıyaka ilçesindeki Mavişehir İlkokulunda da deprem bölgesinden nakledilen 5 öğrencinin katılımıyla eğitim öğretim yeniden başladı.

Okul Müdürü Özgür Akdemir, bayrak töreninde yaptığı konuşmada, ikinci dönemde öğrencilere başarı diledi.

Dünyada ve Türkiye'de zaman zaman bireyleri ve toplumu etkileyen deprem, sel, yangın gibi zorlayıcı olayların meydana gelebildiğini kaydeden Akdemir, bunlardan birinin Kahramanmaraş ve çevresinde yaşandığını belirtti.

Akdemir, bu zor günlerin hep birlikte aşılacağını ifade ederek, "Bu süreçte yaşadıklarınızla ilgili konuşmak isterseniz benimle ya da okuldaki rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki rehber öğretmenlerle görüşebilirsiniz. Bazı sınıflarda afet bölgesinden gelen misafir arkadaşlarınız sizlerle derse girecek. Onlara misafirperverliğinizi göstereceğinizden eminim." ifadelerini kullandı.

Kumbarasındaki parayı depremzedelere bağışlamış

Okulun 2. sınıf öğrencisi Rüzgar Çoban, babasının karne hediyesi olarak verdiği kumbarasındaki paraları depremzedeler için bağışladığını kaydetti.

Öğrencilerden Emir Dinçer, okula dönüğü için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Malatya'da yaşayan anneannesinin depremden sonra yanlarına geldiğini anlatan Dinçer, "Yanımızda kalıyor şimdi. Onu rahat ettirdik. Evimizde ağırladık. Sapasağlam gördüğüme çok sevindim." diye konuştu.

Aynı sınıftan Deniz Dırağ ise apartmanlarındaki kiralık eve depremzede bir ailenin taşındığını, 7 kişilik ailedeki çocuklarla arkadaş olduklarını anlattı.

Birlikte parka gidip oyun oynadıklarını ifade eden Dırağ, "Yerden yüksek ve saklambaç oynuyoruz. Bazen de akşam yemeğine geliyor. Yeni arkadaşımı çok sevdim." dedi.

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