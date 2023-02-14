İzmir'de öğrencilerden uzaktan eğitim kararına tepki 

İzmir’de bir grup üniversite öğrencisi üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle öğrenim görmesi kararına tepki göstererek karardan vazgeçilmesini istedi.

İzmir'de öğrencilerden uzaktan eğitim kararına tepki 
14 Şubat 2023 Salı 15:56

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir’de bir grup üniversite öğrencisi depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi için üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitimle öğrenim görmesi kararına tepki gösterdi. Ege Üniversitesi önünde basın açıklamasında bulunan öğrenciler, yurtlardan apar topar eşyaları birer çöp torbasına koyularak adeta kapı dışarı edildiklerini belirterek eşyaları gibi eğitim haklarının çöp torbasının koyulduğunu söyledi.

“Kapı dışarı edildik”

Basın açıklaması metnini okuyan öğrenci Emir Saraçoğlu, “Bizler Ege Üniversitesi'nden Dokuz Eylül'e, Demokrasi'den Katip Çelebi'ye İzmir'in dört bir yanında okuyan üniversite öğrencileriyiz. 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem felaketiyle birlikte yaşanan süreç her birimizi derinden etkiledi ve boyutları oldukça yüksek bir yıkıma neden oldu. Bu süreçte üniversite öğrencileri olarak sıra arkadaslarımızla birlikte İzmir'den deprem bölgelerine halktan halka dayanışmayı büyüterek birçok acil ihtiyacı göndererek nefes olmaya çalıştık. Yaşanan süreç her birimize gösterdi ki deprem bölgelerinde ne bir devlet yetkilisi ne bir AFAD ne de bir bürokrat yoktu, yalnızca halk ve halkın dayanışması oradaydı. Birçok insanı ne yazık ki bölgeye destek gitmemesinden, erken müdahale edilmemesinden ötürü kaybettik. Her bölgeden binlerce kişiden ‘devlet nerede?’ sesleri yükseldi. Geldiğimiz noktada ise devletin üniversitelerimizi online eğitim mi yaptığı yoksa tatil mi olduğunu anlayamadığımız bir açıklaması ile karşılaşarak bir anda yurtlarımızdan apar topar eşyalarımız birer çöp torbasına koyularak adeta kapı dışarı edildik. Aslında o çöp torbasının içine koyulan bizlerin eğitim hakkı oldu. Çok kısa bir zaman önce pandemi sürecinde her birimiz uzaktan eğitimin verimsizliğini gördük ve nitelikli eğitimden uzak kaldık. Şimdi ise alınan bu karar bir kez daha eğitim hakkımızın gaspından başka bir sonuç yaratmayacaktır” dedi.

“Travma süreçleri olumlu etkilemeyecek”

Saraçoğlu açıklamalarının devamında ise “Depremin yıkıcılığı hepimizi etkiledi. Deprem sonrası psikolojik iyi oluşumuzu güçlendirmek, sosyalleşerek yaralarımızı sarmak başta deprem bölgesinde yer alan arkadaşlarımız olmak üzere biz öğrencilerin tümünün hakkı. Üniversitelerin kapalı olması travma süreçlerimizi olumlu etkilemeyecek bir karardır.  Depremzede arkadaşlarımızın bir süre internet erişimine, teknolojik aletlere ulaşamayacağı aşikar. Bir an önce arkadaşlarımızın barınma gibi yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı ve üniversite eğitimi sürecinde kolaylıklar sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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