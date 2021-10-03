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İzmir'de öğrencilere 3 bin 200 TL'lik destek! Başvurular başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Başkan Tunç Soyer’in eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında hayata geçirdiği üniversite öğrencilerine maddi destek projesi için başvurular başladı. Proje ile ayda 400 lira olmak üzere 8 ay boyunca toplam 3 bin 200 liralık bir destek paketi hazırlandı. Başkan Soyer, eğitim için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek “Biz varız, yanınızdayız” dedi

İzmir'de öğrencilere 3 bin 200 TL'lik destek! Başvurular başladı
03 Ekim 2021 Pazar 11:31

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği için başvurular başladı. Büyükşehir Belediyesi projeyle ailesi İzmir’de yaşayan 5 bin öğrenciye ayda 400 lira olmak üzere sekiz ay boyunca toplam 3 bin 200’er liralık eğitim desteği verecek. Başvuru yapmak isteyen öğrencilerin bizizmir.com'da paylaşılan formu (https://www.bizizmir.com/tr/egitimyardimi/33/81) doldurması gerekiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eğitim yaşamları boyunca gençlerin yanında olacaklarını söyleyerek “İzmir köklü geçmişi, kadim dayanışma kültürü ile yalnızca bugüne değil yarınlara da ışık tutan özel ve güzel bir şehir. Bu güzel şehirde ya da ülkemizin başka bir şehrinde üniversite eğitimi alacaksınız. Bize düşen ise üniversite yaşamınız boyunca sizlere nefes aldıracak, kaynaklara erişiminizi sağlayacak, sanat, spor ve kültürle dolu dolu bir eğitim ortamına destek olmaktır. Sizler için bir destek paketi hazırladık. Başvuru formunu doldurmanız, istenilen evrakları tamamlamanız, bizim eşit ve adil bir biçimde değerlendirmeleri sonuçlandırmamızı beklemeniz yeterli olacaktır. Biz varız, yanındayız” dedi.

İlk ödeme Kasım ayında


Başvurular yalnızca internet üzerinden kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda belirlenecek öğrencilere, eğitim desteğinin ilk bölümü kasım ayı içerisinde, ikinci bölümü ise 2022 yılında verilecek.

Başvuru koşulları neler?


Ailesinin ikametgâhı İzmir’de olup maddi olanakları kısıtlı olan 18-25 yaş aralığında Türkiye’nin her yerinde aktif ve örgün eğitim gören ön lisans veya lisans öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim yardımından yararlanabilecek. Başvuru koşullarında not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.00, 100 üzerinden en az 53 olması ve sınıf tekrarı yapmamış olması şartı da aranıyor. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde ise not kriteri aranmayacak. Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu öğrenim görüyor olmak da başvuru şartları arasında. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı eğitim yardımı başvurularını her haneden bir öğrenci için kabul edecek.

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir burs #izmir büyükşehir destek #eğitim desteği #tunç soyer
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