İzmir'de öğretmenler meydanlara indi!

İzmir'de yüzlerce öğretmen öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavına "Dur!" demek için bir günlük iş bırakma eylemi yaparak Konak ve Gündoğdu meydanlarında basın açıklamasında bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de eğitim emekçileri, Öğretmenlik Meslek Kanunu(ÖMK) ve kariyer basamakları sınavına "Dur!" demek için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Derslere girmeyen başta Eğitim İş, Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası üyesi öğretmenler Konak Meydanı'nda ve Gündoğdu Meydanı'nda ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi. Her iki meydanda yapılan iki açıklamada da öğretmenlerin talepleri dile getirilerek kariyer basamakları sınavı iptal edilsin çağrısında bulunuldu.

Kariyer sınavı iptal edilsin!

Konak Meydanı'nda düzenlenen eylemde basın açıklaması metnini okuyan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin, Öğretmenlik Meslek Kanununun, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırdığını, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığını, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiğini söyledi. Eğitim emekçilerinin taleplerini dile getiren Çetin, "19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınav derhal iptal edilmeli. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmeli. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmalı. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmeli. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmeli. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalı. Bugüne dek görmekteyiz ki MEB eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte, bugüne kadar her konuda olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. MEB'e çağrımız; kariyer basamakları sınavını yapmaması ve ÖMK'nın bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

ÖMK yeniden düzenlensin!

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen Eğitim-İş mitinginde basın açıklaması metnini okuyan Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer de ÖMK'nın geri çekilerek eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sarıyer sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: "Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yanaşır ücretler alarak çalışmak bir haktır! Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırın üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanların giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır."