AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
AJDA PEKKAN'DAN KÖTÜ HABER!
0
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
ARACININ ÜZERİNDE İÇ ÇAMAŞIRI BULUNCA...
0
İZKİTAP'A YOĞUN İLGİ
İZKİTAP'A YOĞUN İLGİ
0
SEVİLEN OYUNCUDAN ACI HABER
SEVİLEN OYUNCUDAN ACI HABER
0

İzmir'de öğretmenler meydanlara indi!

İzmir'de öğretmenler meydanlara indi!
02 Kasım 2022 Çarşamba 15:26

İzmir'de yüzlerce öğretmen öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavına "Dur!" demek için bir günlük iş bırakma eylemi yaparak Konak ve Gündoğdu meydanlarında basın açıklamasında bulundu.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'de eğitim emekçileri, Öğretmenlik Meslek Kanunu(ÖMK) ve kariyer basamakları sınavına "Dur!" demek için bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Derslere girmeyen başta Eğitim İş, Eğitim Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özel Sektör Öğretmenler Sendikası üyesi öğretmenler Konak Meydanı'nda ve Gündoğdu Meydanı'nda ayrı ayrı basın açıklaması gerçekleştirdi. Her iki meydanda yapılan iki açıklamada da öğretmenlerin talepleri dile getirilerek kariyer basamakları sınavı iptal edilsin çağrısında bulunuldu.

Kariyer sınavı iptal edilsin!

Konak Meydanı'nda düzenlenen eylemde basın açıklaması metnini okuyan Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Özcan Çetin, Öğretmenlik Meslek Kanununun, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırdığını, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmediğini, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldırdığını, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştirdiğini söyledi. Eğitim emekçilerinin taleplerini dile getiren Çetin, "19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınav derhal iptal edilmeli. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmeli. Tüm eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı sağlanmasına ilişkin düzenleme yapılmalı. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmeli. Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli. Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmeli. Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalı. Bugüne dek görmekteyiz ki MEB eğitim alanında örgütlü sendikaların sesini duymamakta ısrar etmekte, bugüne kadar her konuda olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu konusunda da bildiğini okumayı sürdürmektedir. MEB'e çağrımız; kariyer basamakları sınavını yapmaması ve ÖMK'nın bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal etmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan çok geç olmadan geri dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

ÖMK yeniden düzenlensin!

Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen Eğitim-İş mitinginde basın açıklaması metnini okuyan Eğitim-İş Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer de ÖMK'nın geri çekilerek eğitim sendikaları ile tüm eğitim emekçilerinin görüşlerinin de yansıyacağı şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Sarıyer sözlerinin devamında ise şunları kaydetti: "Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yanaşır ücretler alarak çalışmak bir haktır! Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırın üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Ayrıca eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği, ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmelidir. Sosyal devlet ilkesi gereği, tüm eğitim çalışanların giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir. Öğrencilerimize öğretebileceğimiz en büyük değerlerden biri adalet iken eğitimin bu değerden yoksun hale gelmesi kabul edilemez. Kamuda mülakat uygulamasına derhal son verilmeli, her kadro hak edilerek alınmalıdır."

Etiketler; #izmir #öğretmen #eylem #grev #haber
Önceki Haber
Otomobilde iki ceset bulunmuştu! Gözaltılar var!
Sonraki Haber
İzmir'de öğretmenler meydanlara indi!
İzmir'de yangına dirençli köy projesi başlıyor
İzmir'de yangına dirençli köy projesi başlıyor
0
İzmir'de İZKİTAP'a yoğun ilgi
İzmir'de İZKİTAP'a yoğun ilgi
0
Ege Üniversitesi 113 kişi alacak
Ege Üniversitesi 113 kişi alacak
0
İzmir'de çok sayıda sahte içki ele geçirildi
İzmir'de çok sayıda sahte içki ele geçirildi
0
Karabağlar'da hedef, hizmet kalitesini artırmak!
Karabağlar'da hedef, hizmet kalitesini artırmak!
0
İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 78 kaçak göçmen kurtarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.