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İzmir'de öğütücüye ayağını kaptıran Suriyeli feci şekilde can verdi

İzmir'deki bir atölyede, öğütücüye ayağını kaptıran Suriyeli işçi feci şekilde hayatını kaybetti

İzmir'de öğütücüye ayağını kaptıran Suriyeli feci şekilde can verdi
29 Eylül 2021 Çarşamba 08:30

Olay İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan Gökdere Caddesi'nde meydana geldi. Burada faaliyet gösteren geri dönüşüm atölyesinde çalışan Suriyeli Hilal El Raşit, geri dönüşüm için öğütücüye plastik boruları yerleştirdiği sırada ayağını öğütücüye kaptırdı.

Makineden kurtulmayı başaramayan işçi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine jandarma ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. 110 AKS ekipleri 26 yaşındaki işçinin vücudunun bir bölümünü makineden çıkartırken, savcının incelemesi sonrası tahilsiz gencin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir ölüm #izmir öğütücü ölüm #suriyeli işçi ölüm
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