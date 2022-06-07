İzmir'de okul önüne giden sapık, cinsel organını gösterdi!

İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne sürekli gelerek cinsel organını çıkararak çevreyi rahatsız eden kişi gözaltına alındı

İzmir Karşıyaka'da Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelerek cinsel organını çıkaran kişi hem öğrencileri hem de çevredekileri rahatsız ediyordu.

İddialara göre öğrenciler bu duruma birçok kez şahit olduklarını ifade etseler de kendilerini inandırmayı başaramadılar.

Cep telefonlarıyla beklemeye geçen çocuklar sokağın ortasında cinsel organını çıkaran kişiyi görüntüledi.

Çocukların çektiği görüntünün ardından olay sosyal medyaya düştü.

Okul Müdürü Ayça Örenel, cinsel organını çıkararak çevreyi ve öğrencileri rahatsız eden kişinin okul polisi tarafından yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi. (Oda tv)