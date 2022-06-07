ANGELINA JOLIE'YE DAVA AÇIYOR
ANGELINA JOLIE'YE DAVA AÇIYOR
0
TÜRK YEMEKLERİ UZAYDA İKRAM EDİLSİN!
TÜRK YEMEKLERİ UZAYDA İKRAM EDİLSİN!
0
ÇAY DİYE İÇİYORUZ AMA...
ÇAY DİYE İÇİYORUZ AMA...
0
HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞACAKLAR!
HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞACAKLAR!
0

İzmir'de okul önüne giden sapık, cinsel organını gösterdi!

İzmir Karşıyaka'da bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne sürekli gelerek cinsel organını çıkararak çevreyi rahatsız eden kişi gözaltına alındı

İzmir'de okul önüne giden sapık, cinsel organını gösterdi!
07 Haziran 2022 Salı 13:26

İzmir Karşıyaka'da Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelerek cinsel organını çıkaran kişi hem öğrencileri hem de çevredekileri rahatsız ediyordu.

İddialara göre öğrenciler bu duruma birçok kez şahit olduklarını ifade etseler de kendilerini inandırmayı başaramadılar.

Cep telefonlarıyla beklemeye geçen çocuklar sokağın ortasında cinsel organını çıkaran kişiyi görüntüledi.

Çocukların çektiği görüntünün ardından olay sosyal medyaya düştü.

Okul Müdürü Ayça Örenel, cinsel organını çıkararak çevreyi ve öğrencileri rahatsız eden kişinin okul polisi tarafından yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi. (Oda tv)

Etiketler; #izmir #karşıyaka #okul #cinsel organ #sapık
Önceki Haber
Yılanın ısırdığı hemşire yaşam savaşı veriyor
Sonraki Haber
Saadet Partisi'nde açıklama: Müjdeler erken seçimin habercisi olabilir
Üç odadan “gıda güvenliği” çağrısı
Üç odadan “gıda güvenliği” çağrısı
0
5. Pati Festivali Çiğli’de kutlandı
5. Pati Festivali Çiğli’de kutlandı
0
İzmir'de market çalışanına müşteriden dayak!
İzmir'de market çalışanına müşteriden dayak!
0
Ege kendine geldi, ilk cümlesi ise yürek yaktı!
Ege kendine geldi, ilk cümlesi ise yürek yaktı!
0
İzmir'de ücretsiz internet şimdi de sahil hattında!
İzmir'de ücretsiz internet şimdi de sahil hattında!
0
İzmir Güzelbahçe'de kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı
İzmir Güzelbahçe'de kaza: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.