İzmir'de okulda yangın çıktı! Yangının tatil günü olması faciayı önledi!

İzmir Konak'ta bulunan bir okulda sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın diğer binalara sıçramadan söndürülürken, okulda hasar meydana geldi

Yangın, saat 06.15 sıralarında Murat Reis Mahallesi 156 sokakta bulunan Necati Bey İlkokulunda çıktı. Çıkış nedeni ilk belirlemelere göre okulun mutfak bölümündeki elektrik panosu olarak değerlendirilen yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Yangını gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin hızlı çalışmalarıyla çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürülürken, okulda maddi hasar meydana geldi.