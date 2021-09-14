İzmir'de okullar birleştirildi, sınıf mevcutları arttı

İzmir’deki okulların durumunu ilişkin açıklama yapan Emek Partisi İl Örgütü, “İktidar salgın koşullarının gerektirdiği tedbirleri de alarak bu hakkı sağlamakla yükümlüdür. Bunun için mücadele etmeliyiz” dedi.

Emek Partisi İzmir İl Örgütü, yüz yüze eğitimde yaşanan aksaklıklara ilişkin basın açıklaması yaptı. İl binasında gerçekleştirilen açıklamada EMEP İzmir İl Başkanı Emine Uyar konuştu. Uyar, İzmir’de 700 bini aşan öğrenci ve 52 bin öğretmenle başlanılan yüz yüze eğitimde bir haftanın geride kaldığına dikkat çekerek, salgınla ilgili olarak alınan tedbirlerin yeterli olmadığı ifade etti. “Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan ve yıkılması gereken toplam 83 bulunuyor. Bu nedenle çok sayıda okul başka bir okul ile birleştirildiği için sınıf mevcutları 40-45’e ulaşıyor” diyen Uyar, eğitimde yaşanan sorunların bir an önce çözülerek yüz yüze eğitimin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Uyar, “Depremi en ağır yaşayan ilçe olan Bayraklı’da Çamkıran Orta Okulu gibi bazı okulların binaları geçtiğimiz ay yıkıldı. Bu okul Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu ile birleştirildi. Şehit Cesur İlköğretim Okulu yıkım için bekliyor hâlâ, henüz ihalesi dahi tamamlanmamış durumda ve Ticaret Borsası İlkokulu ile birleştirildi. Fatma Kaşerci İlkokulu ve Ortaokulu; Mehmet Akif Ersoy Lisesiyle, Talatpaşa Ortaokulu; Bayraklı Anadolu Lisesiyle, Sabiha Ahmet Tabak Ortaokulu; Ali Osman Kavakçı Mesleki ve Ticaret Anadolu Lisesiyle birleştirildi. Özkanlar İlkokulu ise yeni yapılan ama henüz boş olan Azerbaycan Hükümeti 100. Yıl İlkokulu’na taşındı” diyerek Bayraklı’daki okullara ilişkin bilgi verdi.

“OKULLAR BİLEŞTİRİLDİ, SINIF MEVCUTLARI 40 KİŞİYİ BULDU”





Bornova’da ise Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu ve pansiyonunun yıkıldığını ve Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu ile birleştirildiğini, Tülay Aktaş İşitme Engelliler İlkokulunun ise Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesinde eğitim gördüğümü söyleyen Uyar, “Nerden tutarsan elde kalacak bir durum. Altındağ Yunus Emre İlkokulu; Vedide Baha Pars İlkokulu ile, Yunus Emre Anadolu Lisesi; Cem Bakioğlu Anadolu Lisesiyle bileştirildi. Kalabalık sınıf ve okul mevcudiyetleri yüzünden geçtiğimiz hafta Yunus Emre Lisesi’nde bir sınıf kovit nedeniyle karantinaya alındı. Yine Bornova’da Hayrettin Duran Anadolu Lisesi ile birleştirilen Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tepkiler üzerine apar topar kendi binasında eğitime başladı ancak Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi ile birleştirildi. Okulların değişim aralığı 10 dakika, teneffüsler 5 dakika sürüyor hijyenin sağlanması mümkün değil, sınıf mevcudiyetleri 40 kişiyi buluyor” diye konuştu.

“OKULLARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL”



Çiğli’de ise 1060 mevcutlu Teğmen Ali Rıza Akıncı Lisesi’nde 40 kişilik sınıflarda 3’er kişilik sıralarda eğitim görüldüğünü aktaran Uyar, yine Çiğli’de yıkım kararı olan Mehmet Hikmet Kaşerci Lisesi’nin, Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi ile birleştirildiğini ve sınıf mevcudiyetlerinin 36 kişiyi bulduğunu söyledi.

Benzer sorunların Karşıyaka'da da yaşandığını dile getiren Uyar, “Geçen yıl yıkılan Selçuk Yaşar Ortaokulu, Zübeyde Hanım İlkokulu ile birleştirildi. 3.5 yıl önce yıkılan Cumhuriyet İlkokulu'nun yapımı halen tamamlanmadı. Cemil Akyüz Ortaokulu'nun inşaatı ilk mütahhitin bırakıp gitmesi ile yarım kalmıştı, şimdi ağır aksak ilerliyor. Cemil Akyüz'ün taşındığı bina da tadilatta olduğu için okulun öğrencileri Hasan Pınarçalı okulunda kalabalık sınıflarda eğitim görüyor. Tarihi Karşıyaka Lisesi'nin kapısına kilit vuruldu. Akıbeti belli değil” dedi.

“İKTİDAR EĞİTİM HAKKINI SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR”



Uyar, “Okulları pandemiye hazırladık, tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı ortada. Her çocuğun parasız, bilimsel, nitelikli, eşit koşullarda ve anadilinde eğitim görme hakkı vardır. İktidar salgın koşullarının gerektirdiği tedbirleri de alarak bu hakkı sağlamakla yükümlüdür. Bugün eğitimcisi, velisi, öğrencisi ve hizmetlisi ile birlikte verilecek nitelikli eğitim hakkı mücadelesi daha da önem kazanmıştır” diye konuştu.